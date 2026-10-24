Mardin’’de feci kaza! Otomobil su kanalına uçtu: Aynı aileden 4’ü çocuk 6 ölü

AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak kurtarılan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (29) de olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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