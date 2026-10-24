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Giriş Tarihi: 24.10.2026 16:43 Son Güncelleme: 24.10.2026 17:01

Mardin''de feci kaza! Otomobil su kanalına uçtu: Aynı aileden 4’ü çocuk 6 ölü

Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Tepealtı Mahallesi yakınlarında meydana gelen feci trafik kazasında, su kanalına devrilen otomobildeki aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

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Nezir GÜNEŞ Nezir GÜNEŞ Yaşam
Mardin’’de feci kaza! Otomobil su kanalına uçtu: Aynı aileden 4’ü çocuk 6 ölü
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Cizre yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Araçta sıkışan 4'ü çocuk 6 kişi, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, araçtakilerden Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Lavin Öztürk (9) ve Mehmet Şirin Öztürk'ün (11) hayatını kaybettiği belirlendi.

AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak kurtarılan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (29) de olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#NUSAYBİN #MARDİN

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Mardin''de feci kaza! Otomobil su kanalına uçtu: Aynı aileden 4’ü çocuk 6 ölü
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