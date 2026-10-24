Mardin’’de feci kaza! Otomobil su kanalına uçtu: Aynı aileden 4’ü çocuk 6 ölü

Cizre yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Araçta sıkışan 4'ü çocuk 6 kişi, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelerde, araçtakilerden Zana Öztürk (5), Mert Öztürk (5), Lavin Öztürk (9) ve Mehmet Şirin Öztürk'ün (11) hayatını kaybettiği belirlendi.
AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak kurtarılan Fikriye Öztürk (30) ve Gülcan Öztürk (29) de olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları Nusaybin Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.