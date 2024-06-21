Otomobil takla attı: 2 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Kaza akşam saatlerinde Konya-Adana karayolu üzeri Yarla Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ereğli istikametine seyir halinde olan Abdurahman Kaplan (29) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp, takla attı. Kazada sürücü ile araçtaki Selma (36), Melek Kaplan (6) ile Büşra (24), Kübra (3) ve Öykü Bite (5) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan kontroller sonucu çocuklar Kübra ve Öykü Bite'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer 4 yaralı ise ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.