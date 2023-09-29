Otomobil vince çarptı; 2 ölü 1 yaralı

Kırıkkale-Çorum kara yolu İzzettin Köyü kavşağında ikindi saatlerinde F.K.(38) idaresindeki otomobil, kavşaktan çıkan R.Ş. kontrolündeki vince arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Esme Erkol(86) ve Ömer Erkol'un(48) hayatını kaybettiğini belirlerken, sürücü F.K. yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Esme ve Ömer Erkol'un cenazeleri Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartıldı.

Tedavi altına alınan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, cenazeler ise Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Vinç sürücüsü R.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, trafiğe kapatılan kara yolu yaklaşık 1 saat sonra trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.