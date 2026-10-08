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Giriş Tarihi: 08.10.2026 16:20

Otomobilde silahlı saldırıya uğradı! 6 gün sonra öldü

Gaziantep’te aracının önü kesilerek yaylım ateşine tutulan Ahmet Arda Reyhanlı tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti.

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Otomobilde silahlı saldırıya uğradı! 6 gün sonra öldü
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Şehitkamil ilçesinin Sam Mahallesi'nde 2 Ekim'de meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Ahmet Arda Reyhanlı'nın kullandığı otomobilin önü iddiaya göre daha önceden husumetli olduğu T.E. ve C.M.C. tarafından araçla kesildi. Şüpheliler, Reyhanlı'nın bulunduğu otomobili pompalı tüfekle yaylım ateşine tuttu. Saldırıda ağır yaralanan Reyhanlı Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altın alınan Ahmet Arda Reyhanlı, 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Reyhanlı'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilirken olaydan sonra gözaltına alınan iki şüphelinin sevk edildiği adli mercilerce tutuklandığı öğrenildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#GAZİANTEP #ŞEHİTKAMİL
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Otomobilde silahlı saldırıya uğradı! 6 gün sonra öldü
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