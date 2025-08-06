Otomobilden inen 2 kardeş 2 kişiyi bıçakladı!

Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Rojhat A., yapılan müdahale sonrası Konya'ya sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinden otomobille kaçtığı tespit edilen şüphelilerin A.P. ve kardeşi H.P. olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.