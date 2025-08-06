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Giriş Tarihi: 6.8.2025 21:53

Otomobilden inen 2 kardeş 2 kişiyi bıçakladı!

Konya'nın Kulu ilçesinde kaldırımda yürüyen Rojhat A., ile Ferhat T., otomobilden inen 2 kişinin bıçaklı saldırısında uğradı. Meydana gelen olayda, yaralılar hastaneye kaldırılırken, Rojhat A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

DHA Yaşam
Otomobilden inen 2 kardeş 2 kişiyi bıçakladı!

Olay, Kulu ilçesi Cafer Baran Caddesi, Fatih Ayhan Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Rojhat A. ile Ferhat T., otomobilden inen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Rojhat A., yapılan müdahale sonrası Konya'ya sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinden otomobille kaçtığı tespit edilen şüphelilerin A.P. ve kardeşi H.P. olduğu belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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Otomobilden inen 2 kardeş 2 kişiyi bıçakladı!
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