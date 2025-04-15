Otomobile 8 göçmen sığdıran şahıs tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından 11 Nisan tarihinde Antakya Ekinci Kavşağı'nda durdurulan otomobil içerisinde yapılan aramada; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 8 göçmen şahıs tespit edildi.

Olayın şüphelisi R.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur göçmen şahıslar işlemleri sonrasında İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.