Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, plakası 37 FD 760 E.K sürücüsü otomobil, Millet Caddesi istikametine dönmek için köprü üstüne doğru hareket ettiği sırada, aynı yönde ilerleyen Ali Kaan Ünal yönetimindeki 71 ADY 643 plakalı motosiklet otomobile sol ön kapı tarafından çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Ali Kaan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.