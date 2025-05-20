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Giriş Tarihi: 20.5.2025 19:34 Son Güncelleme: 20.5.2025 20:21

Otomobili park etmek isterken lise öğrencisini ezdi

Yalova’da otomobilini park etmek isteyen kadın sürücü E.G, fren yerine gaza bastı. O sırada arkadaşıyla kaldırımda yürüyen Lise öğrencisi 18 yaşındaki Sena Nur Şahin, otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan genç kız hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Otomobili park etmek isterken lise öğrencisini ezdi

Akıllara durgunluk veren kaza Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesinde yaşandı. Otomobilini park etmeye çalışan kadın sürücü, E.G, kullandığı otomobili yolun kenarına park etmek istedi. Park esnasında fren yerine gaza bastı.

Aniden hızlanan otomobil, o sırada kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen Sena Nur Şahin'e çarparak yere düşürdü. Otomobilin altında ezilen talihsiz genç kız, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilin altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sena Nur Şahin'in entübe edildiği ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobili park etmek isterken lise öğrencisini ezdi
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