Otomobili park etmek isterken lise öğrencisini ezdi

Akıllara durgunluk veren kaza Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesinde yaşandı. Otomobilini park etmeye çalışan kadın sürücü, E.G, kullandığı otomobili yolun kenarına park etmek istedi. Park esnasında fren yerine gaza bastı.

Aniden hızlanan otomobil, o sırada kaldırımda arkadaşıyla birlikte yürüyen Sena Nur Şahin'e çarparak yere düşürdü. Otomobilin altında ezilen talihsiz genç kız, çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilin altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sena Nur Şahin'in entübe edildiği ve yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.