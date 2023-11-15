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Giriş Tarihi: 15.11.2023 00:27 Son Güncelleme: 15.11.2023 00:28

Otomobilin bagajından piton çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan otomobilin bagajında cam kafeste piton bulundu. Hayvanın yaklaşık 2 metre uzunluğunda "Top Piton (Python regius)" cinsi yılan olduğunu belirlendi

AA
Otomobilin bagajından piton çıktı

Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timler Amirliğince, uygulama noktasında kontrol amaçlı durdurulan otomobilin bagajında cam kafeste yılan olduğu görüldü.

Bilgi verilmesi üzerine uygulama noktasına giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şefliği ekipleri, hayvanın yaklaşık 2 metre uzunluğunda "Top Piton (Python regius)" cinsi yılan olduğunu belirledi.

Araçta piton bulunduran kişiye, "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet"ten 26 bin 390 lira para cezası uygulandı.

Yılanın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına yediemin olarak teslim edildiği belirtildi.

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Otomobilin bagajından piton çıktı
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