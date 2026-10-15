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Giriş Tarihi: 15.10.2026 12:56

Otomobilin çarptığı 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Bünyamin Aslan (21), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

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MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Otomobilin çarptığı 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki İpekyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Açıksu Caddesi istikametinden İpekyolu Bulvarı yönüne doğru ilerlediği sırada aynı yönde seyreden 21 yaşındaki Bünyamin Aslan idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Bünyamin Aslan metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bünyamin Aslan

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosikletli sürücü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için adlı tıp kurumuna kaldırıldı otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

#ŞANLIURFA #HALİLİYE
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Otomobilin çarptığı 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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