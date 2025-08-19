Haberler Yaşam Haberleri Otomobilin çarptığı belediye başkanın teyzesi öldü
Bingöl’de otomobilin çarptığı belediye başkanının teyzesi 65 yaşındaki Kadriye Korkulu hayatını kaybetti.

Kaza, merkez Saray Mahallesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. A.B. (52) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Korkulu'ya (65) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Korkulu, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü A.B., polis ekiplerince emniyete götürüldü. Kazada yaşamını yitiren Kadriye Korkulu'nun Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın teyzesi olduğu öğrenildi.

