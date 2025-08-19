Otomobilin çarptığı belediye başkanın teyzesi öldü

Kaza, merkez Saray Mahallesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. A.B. (52) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Korkulu'ya (65) çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Korkulu, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü A.B., polis ekiplerince emniyete götürüldü. Kazada yaşamını yitiren Kadriye Korkulu'nun Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan'ın teyzesi olduğu öğrenildi.