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Giriş Tarihi: 1.9.2023 20:15 Son Güncelleme: 1.9.2023 21:06

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde karşıdan karşıya geçen bisikletliye otomobilin çarpması sonucu yola savrulan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Erdoğan CANKUŞ
Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesi, Tuzla Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bisikleti ile karşıdan karşıya geçmeye çalışan 82 yaşındaki Kazım Mukyen, Veli B. idaresindeki otomobil'in çarpması sonucu yola savruldu. Otomobilin çarpması nedeniyle bisikletinden yola savrulup düşen bisiklet sürücüsü Kazım Mukyen, ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri kaza yerine yönlendirildi. Bisiklet sürücüsü Kazım Mukyen Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesine kaldırıldı. Mukyen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Fethiye'nin eski esnaflarından olan Kazım Mukyen, Kayaköy Mahallesi Kınalı Mezarlığında dualarla toprağa verildi. Kaza ile ilgili olarak, Fethiye Cumhuriyet Savcılığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlatırken otomobil sürücüsü Veli B. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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