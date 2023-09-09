Haberler Yaşam Haberleri Otomobilin çarptığı kazada yaşlı adam hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 9.9.2023 15:04 Son Güncelleme: 9.9.2023 15:11

Otomobilin çarptığı kazada yaşlı adam hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden yaşlı adamdan geride ayakkabısı ve kasketi kaldı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam metrelerce sürüklendi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Otomobilin çarptığı kazada yaşlı adam hayatını kaybetti

Trabzon'un Maçka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Maçka ilçesi Mataracı mahallesinde meydana geldi. Karayolunda Y.E. yönetimindeki seyir halindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 89 yaşındaki Ali Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Y.E. gözaltına alınırken, karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yerinde ise yaşlı adamdan geriye ayakkabısı ve kasketi kaldı.

Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Kahramanmaraş'ta kamyon faciası: 4 ölü 25 yaralı!
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem! Ülkede son yüzyılın en büyük depremi: Yüzlerce kişi öldü
Kaynanayla İstanbul turu
Öz annesi savcılığa şikâyet etti: Sigorta uzmanı kızım SGK'yı dolandırdı
CHP'li 'Siha Sezgin'den TSK'ya skandal iftira: FETÖ ve PKK ağzını kullandı! Kahraman ordumuza dil uzattı
CHP’de anketler kimi önde gösteriyor?
Hem yeni otoyol hem SHT! İstanbul-Ankara arası hızlanacak! Sadece 80 dakika: Bakan Uraloğlu açıkladı
Cem Yılmaz’a da mı 12 bin 800!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İki Cumhurbaşkanı... Anlayış farklı, reçete farklı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobilin çarptığı kazada yaşlı adam hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA