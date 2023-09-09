Otomobilin çarptığı kazada yaşlı adam hayatını kaybetti

Trabzon'un Maçka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde bulunan Maçka ilçesi Mataracı mahallesinde meydana geldi. Karayolunda Y.E. yönetimindeki seyir halindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 89 yaşındaki Ali Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam metrelerce sürüklendi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Y.E. gözaltına alınırken, karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yerinde ise yaşlı adamdan geriye ayakkabısı ve kasketi kaldı.

Yılmaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.