Kaza, hafta sonu öğlen saatlerinde Koçyazı Mahallesi 2227. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GN 6333 plakalı Opel marka otomobil, şehir merkezi istikametinde ilerlediği sırada 81 AS 997 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan minibüs, park halindeki 81 AEN 532 plakalı Fiat marka otomobilin üzerine çıktı.
Otomobilin çarptığı minibüsün park halindeki aracın üzerine çıktığı kaza kamerada
Kazada hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Kazanın güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde, 34 GN 6333 plakalı aracın minibüse çarptığı, minibüsün ise park halindeki aracın üzerine çıktığı görüldü.