Otomobilin çarptığı motosikletteki kadın öldü

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Y.E.'nin 1,29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Y.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.