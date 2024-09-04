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Giriş Tarihi: 4.9.2024 14:25

Otomobilin çarptığı motosikletteki kadın öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki yolcu 48 yaşındaki Derya Miyanyedi, hayatını kaybetti.

DHA
Otomobilin çarptığı motosikletteki kadın öldü

Kaza, gece saatlerinde Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Y.E. idaresindeki (36) 34 NE 330 plakalı otomobil, aynı yöne giden D.P. yönetimindeki 55 AHJ 231 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada, motosikletteki Derya Miyanyedi hayata gözlerini yumdu. Sürücü D.P. ile otomobildeki M.E.E. (19) hafif yaralandı. Miyanyedi'nin cansız bedeni, inceleme sonrası morga götürüldü.

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Y.E.'nin 1,29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Y.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobilin çarptığı motosikletteki kadın öldü
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