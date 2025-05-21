Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaza, dün gece saatlerinde Antakya çevre yolu Habibi Neccar kavşağında meydana geldi. M.S. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Kızılay'a çarptı. Kızılay, çarpışmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kızılay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kızılay'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Bir süre sonra karakola giden M.S. teslim oldu.