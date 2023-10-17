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Giriş Tarihi: 17.10.2023 10:57 Son Güncelleme: 17.10.2023 11:06

Otomobilin içinde silahlı saldırıya uğradı

Adana'da Murat K., sabah işe gitmek için bindiği otomobilin içinde uğradığı silahlı saldırı sonucu 5 yerinden vurularak ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçıp kayıplara karışan 2 şüpheli polis tarafından her yer de aranıyor.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Otomobilin içinde silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 08.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İşe gitmek için evinden çıkan Murat K., otomobiline bindiği sırada motosikletli 2 şüpheli yanına geldi. Şüphelilerden biri Murat K.'nin otomobiline binip, tabancayla ateş açtı. Göğsüne 2, bacaklarına da 3 mermi isabet eden Murat K. ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Şüpheliler ise motosikletle olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Murat K., ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Murt K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Otomobilin içinde silahlı saldırıya uğradı
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