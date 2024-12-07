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Giriş Tarihi: 7.12.2024 10:51 Son Güncelleme: 7.12.2024 10:54

Otomobilin tamponundan ve konsolundan 50 adet silah çıktı

Adana’da, polisin durdurarak arama yaptığı otomobilin arka tamponunda ve ön konsol boşluğunda 50 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Otomobilin tamponundan ve konsolundan 50 adet silah çıktı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, silah ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yaptı. KOM ekipleri, M.Ş.A.'ın kente çok sayıda ruhsatsız silah getirdiğini belirledi. Ekipler söz konusu şüphelinin aracının durdurdu. Şüpheli ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirilirdi.

TUTUKLANDI

Polis araçta yaptığı arama çalışmasında arka tampona ve ön konsol boşluğuna gizlenmiş 50 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.Ş.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Otomobilin tamponundan ve konsolundan 50 adet silah çıktı
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