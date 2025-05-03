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Giriş Tarihi: 3.5.2025 17:02 Son Güncelleme: 3.5.2025 17:17

Otomobilin üzerinden geçtiği 6 yaşındaki Selin öldü

Karaman’da sokakta top oynarken otomobilin ezdiği 6 yaşındaki Selin Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü R.K.U. (19) gözaltına alındı.

MEHMET ÇETİN MEHMET ÇETİN
Otomobilin üzerinden geçtiği 6 yaşındaki Selin öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi 373. sokakta meydana geldi. Arkadaşlarıyla top oynayan Selin Güneş, ayağı takılıp yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen bir otomobil küçük çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti.

Selin ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü R.K.U. ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına aldı. Sürücünün emniyetteki ilk ifadesinde küçük çocuğun üzerinden geçtiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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Otomobilin üzerinden geçtiği 6 yaşındaki Selin öldü
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