Otomobilin üzerinden geçtiği 6 yaşındaki Selin öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi 373. sokakta meydana geldi. Arkadaşlarıyla top oynayan Selin Güneş, ayağı takılıp yere düştü. Bu sırada sokaktan geçen bir otomobil küçük çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti.

Selin ağır yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü R.K.U. ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına aldı. Sürücünün emniyetteki ilk ifadesinde küçük çocuğun üzerinden geçtiğini fark etmediğini söylediği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.