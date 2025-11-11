Otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı: Feci şekilde can verdi!
Diyarbakır'da, bir yakınının iş yerini ziyaret ettikten sonra aracına binmek isteyen Yunus Atabey silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, yapılan incelemelerde Atabey’in hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlo Bulvarı'nda meydana geldi.
Yakınının iş yerini ziyaret eden Yunus Atabey, otomobiline binmek istediği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.
Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Atabey'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Atabey'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.
