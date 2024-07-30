Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü çocuk hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Asım Bulut Ertürk'ün (15) kullandığı motosiklet, Patlangıç Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi'nde, Selçuk Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ertürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ertürk'ün cenazesi Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü de polis ekibince gözaltına alındı. Olay yerine gelen ve büyük üzüntü yaşayan Ertürk'ün ailesi, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi.