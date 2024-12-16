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Giriş Tarihi: 16.12.2024 16:26 Son Güncelleme: 16.12.2024 16:27

Otoyolda kontrolden çıkan TIR kaza yaptı: 1 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

İHA
Otoyolda kontrolden çıkan TIR kaza yaptı: 1 kişi yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde TAG Otoyolu Gaziantep-Osmaniye arası Düziçi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yoğun yağış sonrası kayganlaşan sürücüsü henüz öğrenilmeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarparak durdu.

Meydana gelen kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken kaza sebebiyle otoyolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otoyolda kontrolden çıkan TIR kaza yaptı: 1 kişi yaralandı
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