DOKTORLAR NEDEN AMELİYATLARDA YEŞİL VEYA MAVİ GİYİYOR?

Ameliyathanede doktorların neden beyaz yerine yeşil veya mavi forma giydiğini hiç merak ettiniz mi? Bu tercih, yalnızca hastane geleneği ya da estetik bir seçimden ibaret değil. Uzun süren operasyonlarda cerrahların gözlerini yormadan çalışabilmesi ve dikkatlerini koruyabilmesi için bu renklerin önemli bir işlevi olduğu düşünülüyor.