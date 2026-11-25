ABD Arizona Ulaştırma Bakanlığına (ADOT) göre yeşil renk, çevredeki manzarayla daha uyumlu bir görünüm oluşturuyor ve sürücülerin dikkatini gereksiz yere dağıtmıyor. Yeşil zemin üzerindeki beyaz yazılar ise yüksek hızla ilerleyen sürücülerin tabelaları uzaktan fark etmesini ve kolayca okumasını sağlıyor.
Yaklaşık 10 yıl süren uygulamada turuncu kuzeyi, mavi batıyı, kahverengi doğuyu, yeşil ise güneyi temsil ediyordu. O dönemde navigasyon uygulamaları bulunmadığı için sürücüler büyük ölçüde basılı haritalardan yararlanıyordu.
Tabelaların renklerle yön göstermesi, yolculuk sırasında doğru güzergahın daha kolay anlaşılmasını amaçlıyordu. Ancak bu uygulama kalıcı olmadı. Arizona'nın Karayolları Dairesi, sonunda yeşil tabelalarda karar kıldı.
Renklerin kullanımındaki tercihler yalnızca trafikte karşımıza çıkmıyor. Ameliyathanelerde doktorların beyaz yerine yeşil veya mavi forma giymesinin arkasında da insan gözünün çalışma biçimiyle ilgili dikkat çekici nedenler bulunuyor. Peki, cerrahlar neden özellikle bu renkleri tercih ediyor?
DOKTORLAR NEDEN AMELİYATLARDA YEŞİL VEYA MAVİ GİYİYOR?
Ameliyathanede doktorların neden beyaz yerine yeşil veya mavi forma giydiğini hiç merak ettiniz mi? Bu tercih, yalnızca hastane geleneği ya da estetik bir seçimden ibaret değil. Uzun süren operasyonlarda cerrahların gözlerini yormadan çalışabilmesi ve dikkatlerini koruyabilmesi için bu renklerin önemli bir işlevi olduğu düşünülüyor.
Geçmişte doktorların en sık tercih ettiği kıyafetlerin başında beyaz formalar geliyordu. Temizliği ve hijyeni temsil eden beyaz renk, zamanla ameliyathanelerde yerini büyük ölçüde yeşil ve mavi tonlarına bıraktı.
Bu değişimin arkasındaki nedenlerden birinin, 20. yüzyılın başlarında etkili bir cerrahın yeşil formaların gözler için daha rahat olacağını düşünmesi olduğu aktarılıyor. Ancak yeşil formaların yaygınlaşmasının kesin olarak bu karara dayandığını doğrulamak güç.
Bununla birlikte yeşil ve mavi renklerin ameliyat sırasında doktorların görme duyusuna yardımcı olabileceğine ilişkin bilimsel açıklamalar bulunuyor.
KIRMIZIYA UZUN SÜRE BAKMAK GÖRÜŞÜ ETKİLEYEBİLİYOR
Yeşil ve mavi tonlarının tercih edilmesinin nedenlerinden biri, renklerin göz ve beyin üzerindeki etkisiyle ilgili. Cerrahlar operasyon sırasında uzun süre boyunca kırmızı ve pembe tonlarındaki dokulara odaklanıyor. Bu durum, beynin kırmızı renge karşı duyarlılığının azalmasına yol açabiliyor.
Görme üzerine çalışan psikolog John Werner'e göre yeşil renge zaman zaman bakmak, gözlerin kırmızının farklı tonlarını ayırt etme hassasiyetini korumasına yardımcı olabilir. Böylece cerrahlar, ameliyat sırasında kırmızı ve pembe dokular arasındaki ayrıntıları daha rahat seçebilir.
BEYAZ ÖNLÜKLERDE DİKKAT DAĞITAN GÖRÜNTÜLER OLUŞABİLİYOR
Yeşil ve mavi formaların bir diğer avantajı ise ameliyat sırasında ortaya çıkabilen optik yanılsamalarla ilgili. Uzun süre kırmızı tonlarına bakan bir cerrah, bakışlarını beyaz bir ameliyat örtüsüne veya beyaz kıyafetlere çevirdiğinde yeşil renkli hayali görüntüler görebilir. Bu etki, gözün ve beynin kırmızı renge uzun süre odaklanmasının ardından ortaya çıkan bir tür görsel yanılsamadan kaynaklanıyor.
İtalya'daki Padova Üniversitesi'nde görsel yanılsamalar üzerine araştırmalar yapan Paola Bressan'a göre yeşil veya mavi formalar, bu görüntülerin dikkat dağıtıcı etkisini azaltabilir. Çünkü oluşan yeşil tonlu yanılsamalar, aynı renkteki kumaş üzerinde daha az belirgin hale gelir.
YEŞİL VE MAVİ RENKLERİN TERCİH EDİLMESİNİN ARDINDA NE VAR?
Beyaz ışık, gökkuşağındaki tüm renkleri içeriyor. Ancak kırmızıya uzun süre odaklanılması, beynin bu renge ilişkin görsel tepkisini geçici olarak yorabiliyor. Bu sırada beyaz bir yüzeye bakıldığında yeşil tonlarda görüntüler oluşabiliyor.
Yeşil ve mavi formalar, ameliyathane ortamında bu tür görsel etkilerin dikkat dağıtmasını önlemeye yardımcı olabiliyor. Bu nedenle doktorlar günümüzde farklı renk ve desenlerde formalar tercih etse de özellikle ameliyat sırasında yeşil ve mavi tonları öne çıkıyor.
Günlük hayatta fark etmeden kullandığımız pek çok ayrıntının ardında ilginç nedenler yatıyor. Kimi zaman bir hastane formasının rengi, kimi zaman da gardırobumuzdaki bir kıyafetin tasarımı yüzyıllar öncesine uzanan alışkanlıkları ortaya çıkarıyor. Bunlardan biri de kadın ve erkek gömleklerinde düğmelerin farklı taraflarda bulunması. Peki bu ayrım neden ortaya çıktı?
KADIN VE ERKEK GÖMLEKLERİNDE DÜĞMELER NEDEN FARKLI YÖNDEDİR?
Kadın ve erkek gömlekleri arasındaki bu farklılık, moda dünyasının uzun yıllardır koruduğu geleneklerden biri. Erkek gömleklerinde düğmeler genellikle sağ tarafta, kadın gömleklerinde ise sol tarafta konumlandırılıyor.
Bu ayrımın nasıl ortaya çıktığına ilişkin kesin bir tarihsel kanıt bulunmuyor. Ancak moda tarihçileri ve araştırmacılar, geleneğin geçmişteki giyim alışkanlıklarıyla bağlantılı olabileceğini düşünüyor.
KADINLARIN KIYAFETLERİNİ HİZMETÇİLERİ İLİKLİYORDU
En çok öne çıkan teorilerden biri, geçmişte varlıklı kadınların giyinme alışkanlıklarına dayanıyor. Rönesans ve Viktorya dönemlerinde kadın kıyafetleri korse, kabarık etek ve çok katmanlı giysiler nedeniyle oldukça karmaşıktı.
Kadınlar çoğu zaman kendi başlarına giyinmek yerine hizmetçilerinden yardım alıyordu. Kıyafetlerde düğmelerin sol tarafa yerleştirilmesinin, çoğunlukla sağ elini kullanan hizmetçilerin elbiseleri daha kolay iliklemesini sağlamak amacıyla tercih edilmiş olabileceği düşünülüyor.
Zamanla seri üretim kıyafetlerin yaygınlaşmasıyla bu tasarım alışkanlığı standart hale gelmiş olabilir.
ERKEKLERİN SAVAŞ ALANINDAKİ ALIŞKANLIKLARI ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR
Erkek kıyafetlerinde düğmelerin sağ tarafta bulunmasına ilişkin teorilerden biri ise savaş tarihine uzanıyor.
Geçmişte erkeklerin kullandığı zırh ve savaş kıyafetlerinde, düşmanın mızrak darbelerinin giysilerin arasından içeri girmesini önlemek için parçaların belirli bir yönde üst üste bindirildiği belirtiliyor. Bu düzenin zamanla erkek ceketlerinin düğme tasarımına yansımış olabileceği öne sürülüyor.
Bir diğer açıklama ise kılıç kullanımına dayanıyor. Erkeklerin kılıçlarını genellikle sol taraflarında taşıması ve sağ elleriyle çekmesi nedeniyle kıyafetlerin bu hareketi engellemeyecek şekilde tasarlanmış olabileceği düşünülüyor.
YÜZYILLARDIR DEĞİŞMEYEN BİR MODA GELENEĞİ
Kadın ve erkek kıyafetlerindeki düğme farklılığının gerçek nedeni bugün hala kesin olarak bilinmiyor. Günümüzde ise bu ayrıntı, işlevsel bir zorunluluktan çok moda dünyasında yerleşmiş tarihsel bir gelenek olarak varlığını sürdürüyor.