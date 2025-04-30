Ovit Tüneli çıkışında kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza İkizdere ilçesine bağlı Sivrikaya Köyü'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 53 ACN 998 plakalı otomobil sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından araçta bulunan Hüseyin Karataş (59), Avni Püşür (62) ile Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam'ın (21), Habip Rahman Mufakkır (25) ve Ahmedhan Muhammedi (21) sıkıştıkları araçtan çıkartıldı. Hüseyin Karataş, Avni Püşür ve Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken Rahman Mufakkır ve Ahmedhan Muhammedi ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.