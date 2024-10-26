Ovit Yaylası beyaza büründü

RİZE'nin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımdaki Ovit Yaylası'nı beyaz örtüyle kapladı. Ovit Tüneli'nin açılmasıyla önemini yitiren Ovit Dağı'ndaki Erzurum-Rize Karayolu üzerinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu, düşen çığ ile yol ulaşıma kapandı. Yaylacıların geriye dönüşlerde sorun yaşamaması için karayolları ekipleri yol üzerinde aralıksız temizleme çalışması başlattı. Ovit Geçidi'nde yapılan yol açma çalışmalarının ardından yaylacıların hayvanlarıyla birlikte dönüşlerine devam edebileceği belirtildi.