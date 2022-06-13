Ovit’te Yaz-Kış güvenli ve lüks seyahat

Türkiye'nin 138 yıllık hayali olan, Dünyada ikinci Türkiye'de ilk sırada yer alan ve en uzun iki tüplü tünel olan Ovit Tüneli ilk olarak 1880 yılı Osmanlı Devleti'nin kalkınma çalışmalarında yer almıştı .13 Haziran 2012 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde temeli atılmıştı. 4 yıl'da tamamlanan ve tüm bağlantı yolarıyla birlikte 1 buçuk Milyar liraya mal olan Ovit tüneli 13 Haziran 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirildi. Ovit Tüneli ile yılın 6 ayı kapalı olan Rize-Erzurum arasındaki ulaşım 4.4 kilometre kısaldı ve 12 ay boyuna kesintisiz ulaşım sağlanmış oldu. Ovit Tünelinin açılışının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen tüneli kullanarak Erzurum-Rize yoluna giden sürücüler yaz kış ulaşımda aksama yaşamıyor.

Erzurum'dan Rize'ye gitmek için tüneli kullanan sürücülerden Murat Kırmızıyüz, "Buraya ilk defa geldim. Çok güzel bir yatırım olmuş. Yapanların eline emeğine sağlık. Yol hayattır. Devletimiz böyle güzel projeyle tünel yaparak ulaşımda da bizlere konforlu bir sürüş yaşamı sağladı." dedi.

Metin Sel ise " Erzurum'dan Rize'ye gidiyorum.Tünelin yapılmasının ardından yollar daha da kısaldı. Eskiden çektiğimiz sıkıntılar son buldu. Bu tünelin yapılmasıyla beraber artık yollarımız kısaldı. Yapanlardan Allah razı olsun. Gidebileceğimiz yere uzun yollardan geçip gitmemize gerek kalmadı. Eskiden virajdan arabalar yan yana geçemezdi artık çok güzel oldu. Şimdi düz yoldan giderek, zorluk yaşamıyoruz." dedi.

Hakan Ulusoy ise, "Böyle yatırımların Türkiye'ye büyük faydası oluyor. Kış aylarında çekilen zorluklar bu projeyle son buldu. Aracımız da zarar görmüyor, bizde konforlu bir sürüş gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.