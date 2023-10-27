Öyle bir dolandırıldı ki: 930 bin lirasını bakın nasıl kaptırdı!

Maltepe'de 17 Ekim Salı günü 61 yaşındaki B.C.'yi arayan ve kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir kişi "Tüm hesaplarınızı hackerlar ele geçirmiş. Operasyon bitene kadar bütün paralarınızı Merkez bankasına alacağız. Orada güvende olacaklar. Operasyon bitince size geri vereceğiz" dedi. Karşısındakine inanan B.C., telefondaki kişinin yönlendirmesiyle internet bankacılığı üzerinden toplam 930 bin lirayı söylenen hesaplara havale etti. Ancak bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın polise şikâyette bulundu.