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Giriş Tarihi: 3.5.2025 19:27

Oyun oynarken kamyonet çarptı: 8 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!

Edirne'nin Keşan ilçesinde seyir halindeki kamyonet yol üzerinde oynayan 8 yaşındaki Hızır Metin Kabayel’e çarptı. Sürücü ağır yaralanan Kabayel’i hastaneye bıraktıktan sonra aracı da bırakarak kaçarken, talihsiz çocuk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

DHA
Oyun oynarken kamyonet çarptı: 8 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!

Kaza, Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen kamyonet, Paşayiğit Caddesi'nde ilerlediği sırada yol üzerinde oynayan Hızır Metin Kabayel'e çarptı.

Ağır yaralanan küçük çocuk, çarpan kamyonetin sürücüsü tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücü, Kabayel'i hastaneye bıraktıktan sonra kamyoneti de hastane bahçesine terk ederek, kaçtı.

Hayati tehlikesi bulunan Hızır Metin Kabayel ilk müdahalesinin ardından İstanbul'da bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kabayel, bu akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Oyun oynarken kamyonet çarptı: 8 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!
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