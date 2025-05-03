Oyun oynarken kamyonet çarptı: 8 yaşındaki çocuk kurtarılamadı!

Hayati tehlikesi bulunan Hızır Metin Kabayel ilk müdahalesinin ardından İstanbul'da bulunan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kabayel, bu akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.