Oyuncak silahla soygun denemesi! O anlar kamerada...

Olay, 27 Şubat'ta saat 05.00 sıralarında Dinar'daki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun marketine siyah mont, kar maskesi, elinde uzun namlulu silahla giren şüpheli, kasiyer N.E.'yi korkutup, kasadaki bir miktar parayla kaçtı.

İhbarla polis çevrede arama yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, plakasız motosikleti park ettikten sonra yaya olarak istasyonun

marketine giren şüphelinin E.S. olduğunu belirledi. Aynı motosikletle kaçan E.S., evine düzenlenen baskınla yakalandı.