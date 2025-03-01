Oyuncak silahlı soygun şoke etti! Tehditle aldı, harcamadan eve getirdi

EVİNDE YAKALANDI

İhbarla polis çevrede arama yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, plakasız motosikleti park ettikten sonra yaya olarak istasyonun marketine giren şüphelinin E.S. olduğunu belirledi. Aynı motosikletle kaçan E.S., evine düzenlenen baskınla yakalandı.