Oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya çalıştı: Polis kıskıvrak yakaladı

Tekirdağ'da dün sabah saatlerinde Pınar Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. Kapüşonlu giysi ve yüzünde maske bulunan kişi, kuyumcuya girerek, elindeki poşetten tabancayı çıkarıp, tezgahın arkasındaki kadın çalışana doğrultarak, 'Bu bir soygundur' deyip altınları istedi.