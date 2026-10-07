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Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:55

Oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya çalıştı: Polis kıskıvrak yakaladı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde oyuncak tabancayla kuyumcu soymak isteyen ve kadın görevlinin alarma basması üzerine panikleyerek kaçan A.U. (47), polis tarafından yakalandı.

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DHA Yaşam
Oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya çalıştı: Polis kıskıvrak yakaladı
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Tekirdağ'da dün sabah saatlerinde Pınar Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. Kapüşonlu giysi ve yüzünde maske bulunan kişi, kuyumcuya girerek, elindeki poşetten tabancayı çıkarıp, tezgahın arkasındaki kadın çalışana doğrultarak, 'Bu bir soygundur' deyip altınları istedi.

'NE SOYGUNU YA'

Kadın ise 'Ne soygunu ya' diyerek, hareketlenip tezgahın altındaki alarma bastı. Bunun üzerine panikleyen şüpheli, koşarak kaçtı. Kadının bir süre peşinden koştuğu şüpheli, ara sokaklara girerek gözden kayboldu. Yaşanan soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TABANCA OYUNCAK ÇIKTI

Kuyumcunun şikayeti üzerine çalışma başlatıp, güvenlik kameralarını inceleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin A.U., elindeki tabancanın da oyuncak olduğunu belirledi.

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ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Bir fabrikada güvenlik görevlisi olan A.U., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.U.'nun borçları bulunduğu ve bu yüzden kuyumcu soygunu girişiminde bulunduğu belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TEKİRDAĞ #KAPAKLI

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Oyuncak tabancayla kuyumcu soymaya çalıştı: Polis kıskıvrak yakaladı
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