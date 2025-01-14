Oyuncu Bedia Öztep hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep, 70 yaşında hayatını kaybetti. Bedia Öztep'in vefat haberini oğlu, annesinin sosyal medya hesabından yaptığı, "Hoşçakalın, ben melek oldum" notuyla duyurdu. Pek çok ödülün de sahibi olan başarılı oyuncu, Harry Potter serisindeki profesör McGonagall gibi sayısız dublajın sesi olmuş, Yaprak Dökümü, Kırık Kanatlar, Bir Zamanlar Osmanlı, Mahallenin Muhtarları gibi dizi ve filmlerle de hafızalara kazınmıştı. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Bedia Ener Öztep, 70 yaşındaydı.