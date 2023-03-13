Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir destek verdiği partiyi açıkladı

Şarkıcı Ufuk Beydemir ve oyuncu eşi İpek Filiz Yazıcı'nın Memleket Partisi'ne katıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz yıl dünyaevine giren ikilinin bu hareketi sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

MUHARREM İNCE'YE DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Şarkıcı ve söz yazarı Ufuk Beydemir geçtiğimiz günlerde desteklediği siyasetçiyi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile açıklamıştı.

Ufuk Beydemir geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Muharrem İnce'ye ikinci şans verilirse bu sefer hayal kırıklığı değil, umut olabileceğine ve iyi işler başarabileceğine inanıyorum. Artık millet olarak son şansımız." ifadelerine yer vermişti.