Oyuncu Şinasi Yurtsever vefat etti

Aralarında Düğün Dernek", "Çalgı Çengi", "Kardeş Payı" ve "Hokkabaz"ın da olduğu birçok sinema filmi ve dizide rol alan oyuncu Şinasi Yurtsever, 51 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncu ve senarist Can Yılmaz, Yurtsever'in vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, "Kıymetli oyuncu kardeşimiz Şinasi Yurtsever 51 yaşında, mide kanseri teşhisi ile tedavi görürken hayatını kaybetti. Çok erken yaşta vefatı için söylenecek pek bir söz yok, sabır dilemekten başka. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve dostlarına, sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı. Erzincan'da 16 Temmuz 1973'te dünyaya gelen Yurtsever, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.

Yurtsever televizyon ekranlarındaki oyunculuk kariyerine "Başka İstanbul Yok", "Hemşerim" ve "Küçük İbo" dizilerindeki rolleriyle adım attı. Yurtsever, "Avrupa Yakası", "İşler Güçler" ve "Kardeş Payı"nın aralarında olduğu birçok popüler dizide de oynadı. Sinemaya 2003 yılında "Yazı Tura" filmindeki "Basri" karakteriyle adım atan Yurtsever, birçok sinema filminde de rol aldı. 2011'de "Çalgı Çengi" filminde nakliyatçı rolünü ve 2013'te "Düğün Dernek" filminde "Yılmaz" karakterini canlandırdı.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Yurtsever'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımlayan Başkan Erdoğan, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.