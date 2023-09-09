Öz annesi savcılığa şikâyet etti: Sigorta uzmanı kızım SGK’yı dolandırdı

İzmir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 71 yaşındaki 4 çocuk annesi Nejla Günay, Halk TV'de programlara konuk olan sosyal güvenlik uzmanı kızı Dilek Ete'yi hileli şekilde emekli olarak SGK'yı dolandırdığı ve 20 milyon liralık mal varlığını üzerine geçirdiği iddiasıyla dolandırıcılıktan savcılığa şikâyet etti.
Günay, şikâyet dilekçesinde daha önce kendisine karşı mahkeme kararıyla şiddet tehdidi, hakaret ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması tedbiri uygulanan kızı Dilek Ete'nin erken emekli olabilmek için kendi işlettiği sosyal güvenlik müşavirliğini yüzde 80 engelli kardeşi Ersin Turgut'un üzerine kurduğunu ifade etti.
KARDEŞİNİN ÜZERİNE
Tabela üzerinde 'Dilek Ete Sosyal Güvenlik Müşavirliği' yazan şirketi engelli kardeşi üzerine kurarak kendini de yanında çalışan olarak gösteren Dilek Ete'nin hileli şekilde emekli olduğunu iddia eden Günay, kızı hakkında 'nitelikli dolandırıcılık suçundan' dava açılmasını ve öz kızının ağır ceza mahkemesinde yargılanmasını istedi.
Nejla Günay, kızının işyerini kendi üzerine açması durumunda daha fazla prim gün sayısına tabi olacağını, Bağkur'lu olmamak için bu yöntemi izlediğini öne sürdü.
HUZUREVİNDE SABAH'A KONUŞTU
Nejla Günay, huzurevinde SABAH'a konuştu. Günay, "Kızım Dilek 4 yıl önce emekli oldu. Emeklilik için gerekli prim günü sayısı artmasın diye tabelasında kendi adı yazan ve kendi işlettiği şirketini engelli olan oğlum Ersin'in üzerine açtı. Kendisini de yanında çalışan olarak gösterdi. Eğer işyerini kendi üzerine açsaydı Bağkur'lu olacaktı. Böyle olsaydı daha fazla prim günü üzerinden emekli olacaktı. Hileli bir emeklilik oldu. Öz kızım diye güvendim, şimdiki değeri 20 milyon lira olan altın, ev ve nakit paramı kızıma teslim ettim. Ancak bunları bana geri vermedi. Bu 20 milyonluk mallarıma el koyduğu için ayrıca bir şikâyette bulundum. Beni darp etti. Engelli oğlumu da üzerime saldı. Engelli oğlumdan da dayak yedim. Huzurevi daha güvenli diye buraya yerleştim. Eşimden boşandım" dedi.