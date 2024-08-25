Özbekistan’da ‘Şark Teraneleri Müzik Festivali’ başlıyor

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali bugün başlıyor. Orta Asya'nın en büyük müzik festivali olarak nitelendirilen Şark Teranelerinin ilki 1997 yılında Semerkant'ın simgesi Registan Meydanı'nda düzenlendi. Festivalde 31 ülkeden 100'den fazla sanatçı sahne aldı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) himayesinde tarihi Semerkant'ta iki yılda bir organize edilen festivalin ikincisi 1999 yılında düzenlendi. Bugüne kadar 12 kez düzenlenen festivalin sonuncusu 2019'da gerçekleştirildi. Şark Teraneleri Festivali, Kovid-19 salgını sebebiyle 5 yıl aradan sonra yeniden müzikseverlerle buluşacak. AA