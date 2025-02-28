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Giriş Tarihi: 28.2.2025 13:09 Son Güncelleme: 28.2.2025 13:10

Özel bölmede bulundu: 2 maymun korumaya alındı! Şanlıurfa'da özenle bakılıyor

Türkiye'ye yasa dışı yollarla bir araç içinde sokulmak istenirken Habur Gümrük Kapısı'nda ele geçirilen 2 maymun yavrusuna Şanlıurfa'da özenle bakılıyor. Habur Gümrük Kapısı'nda yakalanan 2 aylık makak maymunları, bundan sonraki yaşamlarını Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sürdürecek.

AA
Özel bölmede bulundu: 2 maymun korumaya alındı! Şanlıurfa’da özenle bakılıyor

Gümrük muhafaza ekiplerince, ülkeye Habur Gümrük Kapısı'ndan giriş yapmak isteyen bir araçta yapılan aramada, özel bölmede 2 makak maymunu yavrusu tespit edildi.

Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirilmesi üzerine maymun yavruları Şanlıurfa'ya getirildi.

Merkezde sağlık kontrolünden geçirilen 2 aylık maymun yavruları, burada bakıma ve korumaya alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürü Mehmet Cezayiroğlu, AA muhabirine, maymun yavrularının ülkeye kaçak yollarla sokulmak istenirken Habur Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza memurları tarafından tespit edildiğini söyledi.

İki aylık olan maymun yavrularının sağlık durumlarının olumsuz etkilenmemesi için hızlı bir şekilde Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildiğini belirten Cezayiroğlu, "Ele geçirilen bu hayvanların tedavileri uzman veteriner hekimlerimiz tarafından yapılmaktadır. Tedavileri tamamlandıktan sonra Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edilecektir." dedi.

MUZ, ELMA, ARMUTLA BESLENİYORLAR

Cezayiroğlu, hayvanların merkezde özenle bakıldığını ve onların muz, elma, armut gibi meyvelerle beslediklerini aktararak, beslenmesi yasak olan hayvan türlerinin doğal ortamlarından koparılmamaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan, araç sürücüsü İ.B'ye 60 bin 187 lira idari para cezası verildi.

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Özel bölmede bulundu: 2 maymun korumaya alındı! Şanlıurfa'da özenle bakılıyor
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