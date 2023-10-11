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Giriş Tarihi: 11.10.2023 09:53 Son Güncelleme: 11.10.2023 10:09

Özel hastanede elektrik krizi! Yoğun bakım hastaları ölümle burun buruna geldi…

İstanbul’da özel bir hastanenin şubesinin elektrik trafosundan bir anda dumanlar yükseldi. Elektrikler kesildi, birbiri ardına yaşanan patlamalar, herkesi panikletti. Yoğun bakım hastaları, başka hastanelere sevk edildi. Vatandaşlar isyan etti…

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Özel hastanede elektrik krizi! Yoğun bakım hastaları ölümle burun buruna geldi…

Korkunç olay gece saatlerinde İstanbul Bakırköy'deki özel bir hastane zincirinin şubesinde meydana geldi. Hastanenin ana elektrik trafosundan bir anda dumanlar yükseldi. Birbiri ardına meydana gelen patlamalar, herkesi panikletti. Trafoda bazı sistemlerin yanması ile hastanenin tüm elektriği kesildi.

Yatılı hastaların da bulunduğu özel hastanede sorunun kısa sürede çözülemeyeceği anlaşılınca hastalar için tahliye kararı verildi. Hastalar ambulanslarla özel hastanenin yakın olan şubelerine hızlı bir şekilde sevk edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI…

Hastane yönetimi ve çalışanları tarafından adeta can pazarının yaşandığı yangının başlangıcının ise hastanenin elektrik sistemine giren kediden kaynaklandığı belirlendi.

Kedinin telef olduğu ve can kaybının yaşanmadığı özel hastanede dün bütün randevular iptal edildi. Randevusu için hastaneye gelen vatandaşlar geri dönerken, yeni hastalar için de randevu verilemedi. Yalnızca kalp krizi gibi acil vakalara müdahale edilebileceği öğrenilirken tam anlamıyla hizmetin 3 gün sonra başlayacağı iddia edildi.

"NASIL OLUR DA HASTANE KAPATILIR?"

Olan bitenden habersiz bir şekilde saat 12.30'da özel hastanede oluşturduğu randevusuna giden bir vatandaş ise duruma Twitter üzerinden şu sözlerle tepki gösterdi: Bakırköy'de bugün 12:30'da randevum olduğu için hastaneye geldim. Hastane kapalı. Ne bir SMS, ne de bir mail atıldı. Nasıl olur da bir hastane kapatılır anlamak mümkün değil…

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Özel hastanede elektrik krizi! Yoğun bakım hastaları ölümle burun buruna geldi…
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