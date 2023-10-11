Özel hastanede elektrik krizi! Yoğun bakım hastaları ölümle burun buruna geldi…

"NASIL OLUR DA HASTANE KAPATILIR?"

Olan bitenden habersiz bir şekilde saat 12.30'da özel hastanede oluşturduğu randevusuna giden bir vatandaş ise duruma Twitter üzerinden şu sözlerle tepki gösterdi: Bakırköy'de bugün 12:30'da randevum olduğu için hastaneye geldim. Hastane kapalı. Ne bir SMS, ne de bir mail atıldı. Nasıl olur da bir hastane kapatılır anlamak mümkün değil…