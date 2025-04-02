Özel hastanede serumdan sonra ölüm iddiası

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye soğuk algınlığı şikayeti ile başvuran Şükrü Keleş (22), hastanede uygulanan serumun ardından, yoğun bakıma alındı. Başka bir hastaneye sevk edilen Keleş, 9 gün sonra hayatını kaybetti. Olay, 6 Şubat 2025'te saat 20.30 sıralarında Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, Yaşar ve Satı Keleş çiftinin oğulları Şükrü Keleş soğuk algınlığı nedeni ile özel bir hastaneye başvurdu. Şükrü Keleş'e burada damar yolu açılarak öncelikle ağrı kesici serum takıldı ve ardından başka bir serum takıldı. Keleş, takılan serumla birlikte fenalaşıp kusmaya başladı. Ailenin iddiasına göre, doktor geldiğinde baygın olan Keleş sedyeyle kırmızı alana götürülerek müdahale edildi. Yoğun bakıma alınarak entübe edilen Keleş ile ilgili aileye açıklama yapan doktorlar, hastanın nöbet geçirdiğini, nedenini bilmediklerini ve bu nedenle uyuttuklarını söyledi. Beyin tomografisi çekilen hastanın beyninde bir hasar olmadığı belirtildi. Bunun üzerine Keleş ailesi, çocuklarının başka hastaneye sevk edilmesini istedi, ancak hastane yönetimi başka bir hastaneye sevki geciktirdi.Saatler sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Şükrü Keleş, 15 Şubat'ta tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Keleş'in cenazesi, yakınları tarafından teslim alındıktan sonra 16 Şubat'ta Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde defnedildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, ailenin avukatı suç duyurusunda bulundu. Hastane ile ilgili soruşturma başlatıldı. İhmal iddiasını dile getiren anne Satı Keleş, "Adrenalin iğnesi hemşirenin, doktorun cebinde bulunması gerekiyormuş ama hemşireyi çağırdım bize serumu çıkarttırmadığı gibi iğne de yapmadı, tekrar gitti. Doktorla birlikte geldiler, baktılar. İkisi birden tekrar yanımdan ayrıldılar. Yine yapmadılar. Ben iğne yapıldığını bilmiyordum ama onların bilmesi gerekiyor. 2 kere geldiler o iğneyi yapmadılar. Aradan 15 dakika geçti, ilk 5 dakikada yapsalardı böyle olmayacaktı" dedi.