Özel öğrencilerden ramazana özel hediye

Engelli öğrenciler ramazana özel yaptıkları el emeği göz nuru tespihleri vatandaşlara hediye etti. Engelli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif bir rol almasını sağlamak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi projesi çerçevesinde Başakşehir Engelsiz Yaşam Atölyesi ile bireyler için birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Ramazan ayı dolayısıyla da belediye binası fuaye alanında "Tespih Yapım Atölyesi" kuruldu. Etkinliğe engelli bireyler ve ebeveynlerinin yanı sıra, ilçede eğitim gören öğrenciler ile özel eğitim öğretmenleri katıldı.

Engelli bireylerin tespih yapımını öğrendiği etkinlikte empati ve iş birliği duygularının gelişmesine imkan sağlanırken Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da atölyede çocuklara eşlik etti. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma duygularına atıfta bulunulan etkinlikte engelli bireyler ve onlara yardımcı olan öğrenciler renkli görüntüler oluşturdu. Ardından ise yapılan tespihler öğrenciler tarafından Başakşehir Merkez Camii'nde vatandaşlara dağıtıldı.

SANATLA TERAPİ

Etkinlikte öğrencilere eşlik eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Aslında bu bir terapi. Evlerde problem yaşayan çocuklar burada daha sakinleşt ve bu tür alanlardayken daha mutlu olduklarını söylediler. Bizim için önemli kısmı; özel çocuklarımızın emekleriyle hazırlanmış olması ve onlara yardım eden liseli, ortaokullu gençlerimiz" dedi.