Özel plastik aparatla kapıları açıp hırsızlık yapıyorlardı… İki kadından biri yakalandı

Adana'da apartmanlara girerek plastik aparatla kapıları açıp hırsızlık yapan iki kadından biri polis tarafından yakalandı. Olay, 25 Eylül'de Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarpla gizleyen Kibariye Soydam (34) ile Ç.L. (17), apartmanın kapısının açtırmak için rastgele dairelerin zillerini çaldı. Kapının açılması üzerine apartmana giren şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzlerini elleriyle kapatarak merdivenlerden çıktı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Şüpheliler evde olmayan Nur Banı S.'nin, 3'üncü kattaki dairesine, kapı dilini kaydırıp açarak eve girdi. Yatak odasındaki 10 bin lira ile çeyrek altını çalan 2 hırsız kadın, apartmandan çıkarak izlerini kaybettirdi. Eve geldiğinde para ve altınının çalındığını fark eden Nur Banu S. polisi aradı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Kibariye Soydam gözaltına aldı. Evde kapıyı açmak için kullanılan plastik aparat da ele geçirildi.

DAHA ÖNCE TUTUKLANIP TAHLİYE OLMUŞ

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Kibariye Soydam'ın, "Görüntülerdeki kişi ben değilim" dediği öğrenildi. Soydam'ın, aynı yöntemle bir daireden 51 bin lira ile 30 avro çaldığı, paranın bir kısmıyla da kıyafet alışverişi yaptığı ortaya çıktı. Bu suçtan tutuklanan Soydam'ın, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Kibariye Soydam, tutuklanırken, Ç.L.ise yerde aranıyor.