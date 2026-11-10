Özel yaptırdığı dolabın arkasına saklanarak polisten kaçmaya çalıştı! 31 yıl hapisle aranan şahıs gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde F.D.'nin farklı tarihlerde, illerde işlenen bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı belirlendi. Hakkında toplam 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın ayrıca 13 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edildi.
HAKKINDA 31 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYORDU
Hakkında toplam 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın ayrıca 13 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edildi.
Silivri'de 31 yıl hapis cezasıyla aranan firari, özel yaptırdığı dolabın arkasında yakalandı | Video
DOLABIN ARKASINA ÖZEL GİZLENME ALANI YAPTIRDI
Firari hükümlünün yakalanmamak için özel olarak yaptırdığı dolabın arkasına gizlendiği belirlendi. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip ile saha çalışmaları sonucunda şahsın Silivri'de bulunduğu adres tespit edildi. 9 Kasım'da düzenlenen operasyonla saklandığı yerde yakalanan F.D. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.