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Giriş Tarihi: 10.11.2026 11:22

Özel yaptırdığı dolabın arkasına saklanarak polisten kaçmaya çalıştı! 31 yıl hapisle aranan şahıs gözaltına alındı

İstanbul’da dolandırıcılık ve hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 13 ayrı aranma kaydı olan 51 yaşındaki F.D., polisin operasyonuyla yakalandı. Yakalanmamak için özel olarak yaptırdığı dolabın arkasına gizlenen firari hükümlünün saklandığı adres, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibiyle ortaya çıkarıldı. Silivri’de düzenlenen operasyonda kıskıvrak yakalanan şahıs gözaltına alındı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Özel yaptırdığı dolabın arkasına saklanarak polisten kaçmaya çalıştı! 31 yıl hapisle aranan şahıs gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde F.D.'nin farklı tarihlerde, illerde işlenen bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı belirlendi. Hakkında toplam 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın ayrıca 13 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edildi.

HAKKINDA 31 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Hakkında toplam 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın ayrıca 13 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Silivri'de 31 yıl hapis cezasıyla aranan firari, özel yaptırdığı dolabın arkasında yakalandı | Video

DOLABIN ARKASINA ÖZEL GİZLENME ALANI YAPTIRDI

Firari hükümlünün yakalanmamak için özel olarak yaptırdığı dolabın arkasına gizlendiği belirlendi. Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip ile saha çalışmaları sonucunda şahsın Silivri'de bulunduğu adres tespit edildi. 9 Kasım'da düzenlenen operasyonla saklandığı yerde yakalanan F.D. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İSTANBUL #SİLİVRİ #ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

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Özel yaptırdığı dolabın arkasına saklanarak polisten kaçmaya çalıştı! 31 yıl hapisle aranan şahıs gözaltına alındı
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