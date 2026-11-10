Özel yaptırdığı dolabın arkasına saklanarak polisten kaçmaya çalıştı! 31 yıl hapisle aranan şahıs gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde F.D.'nin farklı tarihlerde, illerde işlenen bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, bilişim sistemleri aracılığıyla hırsızlık, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı belirlendi. Hakkında toplam 31 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın ayrıca 13 ayrı aranma kaydı olduğu tespit edildi.