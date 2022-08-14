Özge Gürel kimdir, kaç yaşında, nereli? Serkan Çayoğlu ile evlenen Özge Gürel hangi dizilerde oynadı? İşte yaşı ve kariyeri

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

Kiraz Mevsimi dizisinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti geçtiğimiz ay Almanya'da nikah masasına oturmuştu. Şimdi ise ünlü çift "Romeo ve Juliet" gibi efsane aşklara tanıklık eden İtalya Verona'da tarihi bir kalede masalsı bir düğünle kutlama yapıyor. Görkemli düğüne Pelin Karahan da katılırken Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun fotoğrafları sosyal medyada binlerce beğeni aldı…

Özge Gürel, 5 Şubat 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Huzur Sokağı ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde oynamıştır.