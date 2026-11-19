Yerden yüzlerce metre yüksekliğe uzanan bu anıtların tepesine bakmak bile insanı saniyeler içinde bir karınca gibi hissettirmeye yetiyor. Bulutların arasında kaybolan siluetleri ve tonlarca ağırlıktaki gövdeleriyle, her biri insan aklının sınırlarını zorlayan birer başyapıt.