İşte boyutlarıyla sınırları zorlayan, gökyüzüne meydan okuyan dünyanın en büyük 10 heykeli...
Listenin diğer heykellerinden farklı olarak tamamen dinamik bir duruşa sahip olan yapıda, elinde 33 metrelik dev bir kılıç tutan bir kadın figürü halkını vatan savunmasına çağırıyor.
Kaidesiz ölçülen 85 metrelik yüksekliğiyle Avrupa'nın en büyük heykeli olan bu mühendislik başyapıtı, ön gerilmeli beton tekniğinin dünyadaki en çarpıcı örneklerinden biri kabul ediliyor.
9. Kitanocuzan Ashibetsu Kannon – Japonya (88 m)
Hokkaido adasındaki Ashibetsu kentinde yemyeşil tepelerin arasında yükselen bu anıt, kuzey Japonya'nın en görkemli dini figürlerinden biri.
Bir zamanlar yoğun ziyaretçi çeken geniş bir dini tema parkın merkez üssü olarak planlanan heykel, beyaz dış yüzeyiyle kış aylarında karlı dağlarla kusursuz bir uyum yakalıyor.
İçindeki sekiz katlı tapınak alanında yüzlerce küçük heykelcik sergileniyor ve en üst katı bölgenin doğasını seyretmek isteyenler için harika bir manzara noktası sunuyor.
8. Büyük Buda (Wat Muang) – Tayland (92 m)
Ang Thong eyaletindeki Wat Muang Tapınağı'nda bağdaş kurmuş şekilde oturan bu dev yapı, tüm Tayland'ın en yüksek heykeli olma özelliğini taşıyor.
Yapımı 16 yıl süren ve tamamen çimento üzeri parlak altın boyayla kaplanan figür, 63 metre genişliğindeki devasa bir tabana yayılıyor.
Tapınağı ziyaret eden inananlar, heykelin yere kadar uzanan devasa sağ elinin parmak uçlarına dokunarak dua ediyor ve dileklerinin kabul olacağına inanıyor.
7. Guishan Guanyin – Çin (99 m)
Hunan eyaletinin Ningxiang bölgesinde Miyin Tapınağı kompleksinde yer alan bu devasa heykel, bin kollu ve bin gözlü Guanyin tasviriyle biliniyor.
Yaldızlı bronz dökümden imal edilen heykel, her bir kolunda farklı bir kutsal eşya taşıyarak evrendeki tüm acı çeken canlılara yardım etme iradesini simgeliyor.
Çin hükümeti ve yerel halkın desteğiyle inşa edilen yapı, altın kaplamasıyla güneş ışığı altında kilometrelerce öteden parıldıyor.
6. Sendai Daikannon – Japonya (100 m)
Sendai şehrinin panoramasına tepeden bakan bu bembeyaz anıt, Budizm'de merhamet ve şefkatin sembolü olan Bodhisattva Kannon'u tasvir ediyor.
Elinde dilekleri yerine getiren bir mücevher ve şifa dağıtan bir su testisi tutan figür, 1991 yılında inşa edildiğinde dünyanın en yüksek heykeli unvanını almıştı.
İçindeki 12 kat boyunca ziyaretçileri karşılayan 108 farklı Buda heykeli, insanın dünyevi tutkularını ve arınma sürecini temsil ediyor.
5. Ushiku Daibutsu – Japonya (100 m)
Ibaraki vilayetinde bulunan Ushiku Daibutsu, Amitabha Buda'yı temsil ediyor ve tabanındaki 20 metrelik lotus platformuyla birlikte 120 metreye ulaşıyor.
1993 yılında tamamlanan bronz kaplı bu anıt, Özgürlük Heykeli'nin kaidesiz halinden tam üç kat daha büyük bir gövdeye sahip.
İçinde dört farklı kata yayılan modern bir müze barındıran heykelin göğüs kısmındaki yarık pencerelerden Fuji Dağı'nın silueti izlenebiliyor.
4. Vishwas Swaroopam (İnanç Heykeli) – Hindistan (106 m)
Rajasthan eyaletinin Nathdwara kentinde yer alan bu yapı, Hindu tanrısı Lord Şiva'yı meditasyon halinde ve bacak bacak üstüne atmış şekilde gösteren dünyanın en büyük Şiva heykeli.
Oturan bir figür olmasına rağmen 106 metrelik akılalmaz bir yüksekliğe ulaşan heykel, saatte 250 kilometre hızla esen fırtınalara dahi dayanabilecek özel bir çelik ve beton iskelete sahip.
Yapının içinde ziyaretçilerin Şiva'nın omzuna ve kafasına kadar çıkabilmesini sağlayan özel asansörler ve etkileyici sergi salonları bulunuyor.
3. Laykyun Sekkya – Myanmar (115.8 m)
Myanmar'ın Khatakan Taung köyü yakınlarında yükselen Laykyun Sekkya, sarı renkli cübbesi ve sakin yüz ifadesiyle Gautama Buda'yı ayakta tasvir ediyor.
1996 yılında inşasına başlanan ve halkın bağışlarıyla 12 yılda tamamlanan heykelin içinde tam 31 kat bulunuyor; bu katlar Budist kozmolojisindeki varoluş alemlerini ve reenkarnasyon evrelerini simgeleyen fresklerle süslü.
Heykelin hemen önünde ise dünyanın en uzun yatan Buda figürlerinden biri uzanıyor ve ziyaretçilere çifte görsel şölen yaşatıyor.
2. Bahar Tapınağı Buda'sı (Spring Temple Buddha) – Çin (128 m)
Henan eyaletinde bulunan bu altın rengi heykel, Birlik Heykeli inşa edilene kadar dünyanın en yüksek heykeli unvanını elinde tuttu.
Lotus şeklindeki kaidesi ve altındaki çok katlı binalarla birlikte toplam boyutu 208 metreyi bulan anıt, Budizm'in Vairocana Buda figürünü temsil ediyor.
Yapımında 108 kilogram saf altın ve 3 bin 300 ton bakır alaşımı kullanılan bu ihtişamlı abide, çevresindeki kaplıca suları ve tapınak kompleksiyle kutsal bir ziyaret noktası konumunda.
1. Birlik Heykeli (Statue of Unity) – Hindistan (182 m)
Listenin tartışmasız bir numarası olan bu anıt, Hindistan'ın bağımsızlık mimarlarından biri olan ülkenin ilk başbakan yardımcısı Sardar Vallabhbhai Patel anısına dikildi.
Narmada Nehri kıyısında yükselen devasa yapı, kaidesiyle birlikte toplam 240 metre yüksekliğe ulaşıyor ve yaklaşık 1850 ton bronz kaplama içeriyor.
Patel'in göğüs hizasında yer alan seyir terası, aynı anda 200 kişiyi ağırlayarak çevredeki baraj ve nehir vadisinin panoramik manzarasını sunuyor.
İşte dünyanın en devasa 10 heykeli;