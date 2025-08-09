ÖZYES sınav giriş belgesi alma ekranı 2025: ÖSYM ile YKS ÖZYES sınavları ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2025 ÖZYES yani Spor Bilimleri için uygulanan Özel Yetenek Sınavı tarihleri, ÖSYM'nin açıklamalarıyla netleşti. YKS tercih başvurularının tamamlanmasıyla birlikte yetenek sınavları uygulanmaya başlayacak. Peki, ÖZYES ne zaman?
ÖZYES sınavları 13–17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Uygulamalı bir sınav olan ÖZYES, fiziksel yeterlilik ve yetenek testlerini kapsıyor. Oturum ve uygulama detayları üniversite bazında değişiklik gösterebiliyor.
ÖSYM tarafından 2025 Özel Yetenek Sınavı'na (ÖZYES) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 08 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.