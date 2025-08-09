ÖZYES sınav giriş belgesi alma ekranı 2025: ÖSYM ile YKS ÖZYES sınavları ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2025 ÖZYES NE ZAMAN?

ÖZYES sınavları 13–17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Uygulamalı bir sınav olan ÖZYES, fiziksel yeterlilik ve yetenek testlerini kapsıyor. Oturum ve uygulama detayları üniversite bazında değişiklik gösterebiliyor.