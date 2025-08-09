Haberler Yaşam Haberleri ÖZYES sınav giriş belgesi alma ekranı 2025: ÖSYM ile YKS ÖZYES sınavları ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 9.8.2025 09:00

YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) başvuruları 23-28 Temmuz tarihleri arasında alındı. Spor alanında kariyerini inşa etmek isteyen adaylar için ÖZYES sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav uygulaması için de tarihler ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki; ÖZYES sınavı ne zaman yapılacak?

2025 ÖZYES yani Spor Bilimleri için uygulanan Özel Yetenek Sınavı tarihleri, ÖSYM'nin açıklamalarıyla netleşti. YKS tercih başvurularının tamamlanmasıyla birlikte yetenek sınavları uygulanmaya başlayacak. Peki, ÖZYES ne zaman?

2025 ÖZYES NE ZAMAN?

ÖZYES sınavları 13–17 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak. Uygulamalı bir sınav olan ÖZYES, fiziksel yeterlilik ve yetenek testlerini kapsıyor. Oturum ve uygulama detayları üniversite bazında değişiklik gösterebiliyor.

YKS ÖZYES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM tarafından 2025 Özel Yetenek Sınavı'na (ÖZYES) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 08 Ağustos 2025 tarihinde saat 16.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

ÖSYES SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZYES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre ÖZYES sonuçları 12 Eylül tarihinde açıklanacak.

