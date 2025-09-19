Haberler Yaşam Haberleri ÖZYES tercih sonuçları açıklandı: TIKLA-ÖĞREN! 2025 ÖZYES BESYO tercih sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.9.2025 15:48

ÖZYES tercih sonuçları açıklandı: TIKLA-ÖĞREN! 2025 ÖZYES BESYO tercih sonuçları sorgulama ekranı

Üniversitelerin özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul ettiği programlara yönelik ÖZYES tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yerleştirme bilgilerine ulaşabiliyor. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle beraber adaylar, kayıt süreci ve üniversiteye yerleşim detaylarını araştırmaya başladı. Peki ÖZYES tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı.

ÖZYES tercih sonuçları açıklandı: TIKLA-ÖĞREN! 2025 ÖZYES BESYO tercih sonuçları sorgulama ekranı

ÖZYES tercih sonuçları açıklandı. AÜniversitelerin özel yetenek programlarına başvuran adaylar, sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifre ile ÖSYM'nin resmi sitesinden görüntüleyebilecek. Peki ÖZYES tercih sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte ÖZYES tercih sonuçları sorgulama ekranı.

ÖZYES SONUÇLARI AÇIKLANDI

2025 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri,ilgili yükseköğretim kurumu tarafından 23-29 Eylül 2025 tarihleri arasında (resmî iş günlerinde ve çalışma saatlerinde) yapılacaktır. Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

ÖZYES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2025 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÖZYES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversiteler tarafından yapılacak kayıt işlemleri için kayıt tarihi, yerleştirme sonuçları duyurusunda belirtilecektir. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

2025-ÖZYES sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2025-2026 öğretim yılı için geçerlidir. ÖSYM'nin, yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri ve yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile ilgisi bulunmamaktadır. Bu konudaki başvuruların, doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

BESYO TERCİHLERİ SONA ERDİ

Adaylar tercihlerini, 11-18 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.

ARKADAŞINA GÖNDER
ÖZYES tercih sonuçları açıklandı: TIKLA-ÖĞREN! 2025 ÖZYES BESYO tercih sonuçları sorgulama ekranı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz