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Giriş Tarihi: 12.11.2026 12:15

Palamudun o kısmını çöpe atıyoruz ama gerçek bir kolajen deposuymuş

Balık sofralarının başrolü palamudu afiyetle yedikten sonra tabağın kenarına ayırıp doğrudan çöpe attığımız kılçıkların aslında tam bir şifa deposu olduğu ortaya çıktı. İçeriğindeki yoğun kalsiyum, fosfor ve Tip 1 kolajen ile kemiklerden cilde kadar pek çok noktaya fayda sağlayan bu değerli parçayı değerlendirmenin sırrı ise onu doğru yöntemle pişirmekten geçiyor.

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Palamudun o kısmını çöpe atıyoruz ama gerçek bir kolajen deposuymuş
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Yapılan incelemeler, palamut kılçığının yapısında kemik ve diş sağlığının temel taşları olan yüksek miktarda kalsiyum ve fosfor barındırdığını gösteriyor. Üstelik onu değerlendirmenin çok lezzetli yolları var!

Palamudun o kısmını çöpe atıyoruz ama gerçek bir kolajen deposuymuş

KILÇIKTA NE VAR?

Palamut kılçığı, yapısı gereği önemli miktarda mineral barındırıyor. Özellikle kalsiyum ve fosfor açısından zengin olduğu, uygun şekilde işlendiğinde bir kalsiyum kaynağı olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.

Palamudun o kısmını çöpe atıyoruz ama gerçek bir kolajen deposuymuş

Fosfor da kemik ve diş yapısında kalsiyumla birlikte görev alan, vücudun enerji üretiminde ve hücrelerin normal işleyişinde rol oynayan bir mineral.

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Palamudun o kısmını çöpe atıyoruz ama gerçek bir kolajen deposuymuş

Kılçığın yapısında mineral maddelerin yanı sıra kolajen de bulunuyor. Balık kemiklerinden tip 1 kolajen elde edilebildiği araştırmalarla ortaya konmuş durumda. Bu tür kolajenin cilt ve eklem sağlığına katkı sağladığı düşünülüyor.

Palamudun o kısmını çöpe atıyoruz ama gerçek bir kolajen deposuymuş

DİKKAT: KILÇIĞI ASLA DOĞRUDAN ÇİĞNEMEYİN

Burada mutlaka altı çizilmesi gereken kritik bir güvenlik uyarısı var: Palamut kılçığı doğrudan çiğnenerek ya da yutularak tüketilmemeli. Kılçık oldukça sert bir yapıya sahip; bu şekilde tüketilmesi boğazda takılma, yemek borusunda çizilme ya da sindirim sisteminde yaralanma gibi ciddi risklere yol açabiliyor.

Palamudun o kısmını çöpe atıyoruz ama gerçek bir kolajen deposuymuş

Kılçığın kaynatılması bile onu doğrudan çiğnemek için güvenli hale getirmiyor ve pişirme sonrasında da sert parçalar kalabiliyor.

Bu nedenle balık eti tüketilirken kılçıkların özenle ayıklanması, mineral ve kolajenden faydalanmak isteyenlerin ise farklı bir yönteme başvurması gerekiyor.

Palamudun o kısmını çöpe atıyoruz ama gerçek bir kolajen deposuymuş

PEKİ NASIL TÜKETİLMELİ? BALIK SUYU TARİFİ

Uzmanlar, kılçık ve baş kısımlarındaki minerallerden faydalanmanın en güvenli ve etkili yolunun bu parçaları süzülerek balık suyuna (dönüştürmek olduğunu belirtiyor. Adım adım yöntem şöyle:

Palamudun o kısmını çöpe atıyoruz ama gerçek bir kolajen deposuymuş
  1. Kılçık ve baş kısımlarını bol suyla iyice yıkayın.
  2. Bir tencereye alın; üzerine su, soğan, havuç, defne yaprağı ve maydanoz ekleyin.
  3. Kısık ateşte kaynatın, yüzeyde biriken köpükleri düzenli olarak temizleyin.
  4. Piştikten sonra sıvıyı mutlaka ince bir süzgeçten geçirerek sert parçaları tamamen ayırın.
Palamudun o kısmını çöpe atıyoruz ama gerçek bir kolajen deposuymuş

Elde edilen bu balık suyu, çorbalarda, pilav pişirirken ya da farklı yemeklerin suyu olarak kullanılabiliyor. İsteyenler, ayıklanmış palamut etini de bu suya ekleyerek daha besleyici bir çorba hazırlayabiliyor.

Palamudun o kısmını çöpe atıyoruz ama gerçek bir kolajen deposuymuş

SADECE PALAMUDA ÖZGÜ DEĞİL

Küçük balıklarda (özellikle hamside) kılçık yeterince yumuşak olduğu için doğrudan kılçığıyla tüketilebiliyor ve bu, uzmanlar tarafından sıklıkla öneriliyor — düzenli hamsi tüketiminin osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak palamut gibi büyük balıklarda kılçık çok daha sert ve kalın olduğu için aynı yöntem uygulanamıyor; bu yüzden balık suyu yöntemi, büyük balıkların kılçığından faydalanmanın güvenli alternatifi olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Palamudun o kısmını çöpe atıyoruz ama gerçek bir kolajen deposuymuş
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