Palamudun o kısmını çöpe atıyoruz ama gerçek bir kolajen deposuymuş

Palamut kılçığı, yapısı gereği önemli miktarda mineral barındırıyor. Özellikle kalsiyum ve fosfor açısından zengin olduğu, uygun şekilde işlendiğinde bir kalsiyum kaynağı olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.
Kılçığın yapısında mineral maddelerin yanı sıra kolajen de bulunuyor. Balık kemiklerinden tip 1 kolajen elde edilebildiği araştırmalarla ortaya konmuş durumda. Bu tür kolajenin cilt ve eklem sağlığına katkı sağladığı düşünülüyor.
Burada mutlaka altı çizilmesi gereken kritik bir güvenlik uyarısı var: Palamut kılçığı doğrudan çiğnenerek ya da yutularak tüketilmemeli. Kılçık oldukça sert bir yapıya sahip; bu şekilde tüketilmesi boğazda takılma, yemek borusunda çizilme ya da sindirim sisteminde yaralanma gibi ciddi risklere yol açabiliyor.
Kılçığın kaynatılması bile onu doğrudan çiğnemek için güvenli hale getirmiyor ve pişirme sonrasında da sert parçalar kalabiliyor.
Bu nedenle balık eti tüketilirken kılçıkların özenle ayıklanması, mineral ve kolajenden faydalanmak isteyenlerin ise farklı bir yönteme başvurması gerekiyor.
Uzmanlar, kılçık ve baş kısımlarındaki minerallerden faydalanmanın en güvenli ve etkili yolunun bu parçaları süzülerek balık suyuna (dönüştürmek olduğunu belirtiyor. Adım adım yöntem şöyle:
Elde edilen bu balık suyu, çorbalarda, pilav pişirirken ya da farklı yemeklerin suyu olarak kullanılabiliyor. İsteyenler, ayıklanmış palamut etini de bu suya ekleyerek daha besleyici bir çorba hazırlayabiliyor.
Küçük balıklarda (özellikle hamside) kılçık yeterince yumuşak olduğu için doğrudan kılçığıyla tüketilebiliyor ve bu, uzmanlar tarafından sıklıkla öneriliyor — düzenli hamsi tüketiminin osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak palamut gibi büyük balıklarda kılçık çok daha sert ve kalın olduğu için aynı yöntem uygulanamıyor; bu yüzden balık suyu yöntemi, büyük balıkların kılçığından faydalanmanın güvenli alternatifi olarak öne çıkıyor.