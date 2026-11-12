Palamudun o kısmını çöpe atıyoruz ama gerçek bir kolajen deposuymuş

SADECE PALAMUDA ÖZGÜ DEĞİL

Küçük balıklarda (özellikle hamside) kılçık yeterince yumuşak olduğu için doğrudan kılçığıyla tüketilebiliyor ve bu, uzmanlar tarafından sıklıkla öneriliyor — düzenli hamsi tüketiminin osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olabileceği belirtiliyor. Ancak palamut gibi büyük balıklarda kılçık çok daha sert ve kalın olduğu için aynı yöntem uygulanamıyor; bu yüzden balık suyu yöntemi, büyük balıkların kılçığından faydalanmanın güvenli alternatifi olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör