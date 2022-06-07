Pamukkale Travertenleri Giriş Ücreti Ne Kadar? Pamukkale Travertenleri Girişi Kimlere Ücretsiz?

Ülkemizin nadide güzelliklerinden birisi olan Pamukkale Travertenleri, UNESCO tarafından da tarihi miras olarak kayıt altına alınmıştır. Her yıl özellikle ilkbahar ve yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan bu mekanın giriş ücretleri ziyaretçiler tarafından merak edilmektedir. Peki, Pamukkale Travertenleri giriş ücreti ne kadar? Pamukkale Travertenleri öğrenci ve tam giriş ücreti ne kadar? Pamukkale Travertenlerinde müze kart geçerli mi? İşte detaylı bilgiler...

Pamukkale Travertenleri Giriş Ücreti Ne Kadar?

Hem antik kenti hem bembeyaz havuzları ile görenleri büyüleyen bir güzellikteki Pamukkale Travertenleri özellikle yaz aylarında büyük ilgi görmektedir. Denizli il merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki bu doğa harikası mekana giriş ücretleri ise yaş gruplarına göre değişebilmektedir. 2022 yılı Pamukkale Travertenleri giriş ücretleri şöyledir;

Pamukkale Travertenleri yetişkin giriş ücreti 120 TL'dir.

Pamukkale Travertenleri Girişi Kimlere Ücretsiz?

Pamukkale Travertenlerine giriş bazı kişiler için ücretsizdir. Ziyaret öncesi en çok merak edilen konulardan birisi olan ücretsiz giriş hakkı kimler için geçerlidir şöyle sıralayabiliriz;

18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin Pamukkale Travertenlerine girişi ücretsizdir.

Müze kart sahibi kişilerin Pamukkale Travertenlerine girişi ücretsizdir.

Hatırlatmakta fayda vardır, yıllık 60 TL aidat ile sahip olunan Müze Kart ülkemizin birçok tarihi ve turistik mekanına ücretsiz giriş yapabilme imkanı tanımaktadır.