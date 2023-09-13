Pamukkale’de korkunç kaza: 2 ölü!

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sürücü Gulami ile yanındaki yolcu İsa Şengün'ün (43) hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sonrası 2 kişinin cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.