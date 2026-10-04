Pandeminin ardından ömür yeniden uzuyor

Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ), ortalama yaşam süresinin pandemi öncesi seviyeye yaklaştığını bildirdi. DSÖ, ortalama yaşam süresi, ölüm nedenleri ve hastalık yükündeki eğilimlerin yer aldığı "Küresel Sağlık Tahminleri" başlıklı bir rapor yayımladı. Raporda, "Küresel sağlık ortamı gelişmeye devam ediyor ve insanlar daha uzun yaşıyor. Kovid-19 pandemisinin yol açtığı aksaklıkların ardından ortalama küresel yaşam süresi pandemi öncesi seviyelere yakın bir düzeye geri döndü. Küresel ortalama yaşam süresi 2023'te 73.3 yıla ulaştı. Bu rakam 2019'da kaydedilen 73.4 yıla yaklaştı. Sağlıklı yaşam beklentisi ise daha yavaş bir toparlanma göstererek 2023 yılında 62.8 yıla ulaştı ve 2019 seviyesinin 0.4 yıl altında kaldı" ifadeleri kullanıldı. DIŞ HABERLER
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Mete Efendioğlu - Editör